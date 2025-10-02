Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, maçın 3. ve 25. dakikalarında peş peşe attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı. Bu başarılı performansıyla takımının galibiyet yolunda önemli bir katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu goller izle (Fenerbahçe Nice)!

KEREM AKTÜRKOĞLU GOLLERİYLE GECEYE DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice karşısına çıkan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İLK 25 DAKİKADA İKİ GOL

Milli yıldız, 3. ve 25. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Aktürkoğlu'nun erken bulduğu goller rakip savunmayı adeta oyundan düşürdü.

TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Kerem Aktürkoğlu, Opta verilerine göre Fenerbahçe tarihinde (ön elemeler hariç) bir Avrupa kupası karşılaşmasında ilk 25 dakikada iki gol atan ilk futbolcu oldu. Bu istatistikle yıldız oyuncu adını kulüp tarihine yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu 1. golü

Kerem Aktürkoğlu 2. golü