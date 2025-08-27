Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak kritik mücadele öncesinde ilk karşılaşma Kadıköy'de golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Bu kez kazanan taraf, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alma şansını elde edecek. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rövanş maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Estadio da Luz'da oynanacak. Karşılaşmada düdüğü Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic çalacak. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica Fenerbahçe maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDİKTEN OYUNA DAHİL OLACAK

Portekiz basınındaki haberlere göre Kerem Aktürkoğlu rövanşa yedek kulübesinde başlayacak. Teknik ekibin planlamasına göre milli oyuncunun maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürülmesi düşünülüyor.

ALVAREZ VE NENE BENFİCA RÖVANŞINDA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edson Alvarez ile Dorgeles Nene, UEFA kadrosuna yazılmadıkları için Benfica deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca Becao, Diego Carlos ve Mert Hakan Yandaş da kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle listeden çıkarılan Cenk Tosun'un yerine ise Cengiz Ünder eklendi. Mourinho'nun tercihine bağlı olarak Cengiz Ünder sahada görev alabilecek.

BENFICA – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Benfica : Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Pavlidis, Ivanovic.

Fenerbahçe : İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En Nesyri.

