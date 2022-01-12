Kepez'de 5 mahallede 3 bin 556 tapu verildi

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nda bulunan Esentepe, Çankaya, Kazım Karabekir, Barış ve Yavuz Selim Mahallerini 1/bin ölçekli revizyon İmar Planı Uygulamasıyla tapularına kavuşturdu. Masa Dağı'nda bin 400 dönüm alanda gerçekleştirilen imar uygulamasıyla, 5 mahallede 3 bin 556 tapu verildi.

Kepez Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen temsili tapu törenine Başkan Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri, muhtarlar ve tapuları dağıtılacak vatandaşlar katıldı.

Tapu teslim töreninde konuşan Başkan Tütüncü, "2016 yılında 5 mahalle muhtarımızın farklı bir kentsel dönüşüm talebiyle, bizde yeni bir yol haritasını ortaya koyduk. ve bir imar planı çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmada temeldeki amacımız şuydu; İki katlı olan yerlerin hem inşaat yoğunluğunu artırmak, hem değerini artırmak, hem de son derece güzel bir kentsel tasarıma sahip olmaktı. Masa Dağı özellikle 1980'den sonra Anadolu'nun değişik vilayetlerinden, Antalya'nın taşra ilçelerinden merkeze gelmiş ve Antalya'da hayata tutunmaya çalışmış hemşerilerimizin yaşadığı bir yerdi. Merkezden uzak, ulaşımı zor, elektriğin olmadığı, suyun olmadığı bir yerdi. Biz zahmete katlananlar, rahmete ortak olsunlar istedik. Masa Dağı Antalya'nın en iyi yerleşim yerlerinden biri olacağını gördük ve bu vizyonla birlikte oraları değerlendirelim, hemşehrilerimize konforlu bir yaşam armağan edelim istedik" dedi.

"Kolay bir yolculuk olmadı"

Masa Dağı'ndaki bu hedefe yürümenin kolay olmadığını da dile getiren Başkan Tütüncü, "Aynı evde 4 kişinin anlaşamadığını düşündüğümüzde, 5 mahallede on binlerce hemşehrimizin aynı noktada buluşmasını düşünün. Kolay bir yolculuk olmadı. Biz bunu tüm hemşehrilerimizle birlikte başardık. Bu projemizi 4 Aralık 2016'da referanduma sunduk. Referandumda 'Evet biz bu projeyi istiyoruz.' destek mesajının ardından süreç başladı. 25 binlik planlar, 5 binlik planlar, 1000'lik planlar ve nihayetinde imar uygulamaları. 2021'de çalışmaları tamamlayacağız, 2022'de inşaat çaplarını vereceğiz demiştik. Masa Dağı'nda 5 mahallede revizyon kapsamında tapular hazırlandı" diye konuştu.

"Kepez'de gecekondular tarih olacak"

Görev yılları boyunca 50 binden fazla tapu verdiklerini hatırlatan Başkan Tütüncü, " 90 bin fazla gecekonduyu hemşehrilerimizle uzlaşarak kaldırdık. Buradaki tapulamalarla birlikte artık Kepez'in son gecekonduları da tarih olacak. Kepez ışık hızıyla değişiyor" şeklinde konuştu.

"5 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli revizyon"

Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Esentepe, Çankaya, Kazım Karabekir, Barış ve Yavuz Selim Mahallerini kapsayan alanda 1/bin ölçekli revizyon İmar Planlarına göre İmar Uygulaması yapılarak, belediye encümeninde 12.03.2020 tarih ve 326 sayılı kararı ile Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin ise 26.03.2020 tarih ve 582 sayılı kararı ile onaylanarak 1 Haziran-1 Temmuz arası askı süreci başladı. Söz konusu imar uygulaması 1.400 dönüm alan içerisinde 5 mahalleyi kapsıyor. İmar revizyonu öncesi 210 adet olan Ada sayısı İmar Plan Revizyonu ile 25 adet adaya indirildi. Yapılan İmar Uygulaması ile de 25 ada kendi içerisinde 99 parsele ayrıldı. Parsel oluşturulurken İmar Planı Revizyonu ile verilen Emsal Haklarından yararlanılacak şekilde 10 bin metrekare ve üzeri parseller oluşturuldu. Ayrıca kendi başına müstakil İmar parseli olabilen taşınmaz maliklerinin talebi üzerine 3 bin ve 5 bin m2 parsellerde oluşturuldu. İmar Adası içinde kalan parsellere yine aynı yerinde verilmiş herhangi bir yere taşınmadı. Ada içerisinde kalan boşluklarda İmar planında yolda yeşil alanda kalan ve 2B den tapu alan parseller Doğudan batıya doğru sistematik gruplar halinde en yakındaki boş adalardan yer verilerek kapatıldı.

"1 metrekare yer çıkarılmadı"

Düzenleme sınırları içinde İmar Parsellerinden herhangi bir kesinti yapılmadı. İmar planında yeşil alanda kalan ve 2012 yılında yürürlüğe giren 2B Yasası ile mülkiyet dokusu oluşarak, Milli Emlak Müdürlüğü'nden tarla olarak satın alınan parsellerden Mevzuat gereği yasal kesinti yapıldı. Ayrıca İmar Planında yeşil alanda kalan ve daha önce 2b den tapu alamayan ve bu uygulama ile Milli Emlaktan tapu alan toplam alanı 180.000 metrekare olan yaklaşık 470 adet Kadastro parsellerinin yerinde muhafazası mümkün olmadığından, İmar Planı ile verilen hakları kullanacak şekilde en yakındaki İmar adasından verildi. Yapılan uygulamada ihdas ile belediye kendi adına bir metrekare bile yer çıkarmadı. Düzenleme sınırları içerisinde olan parseller uygulama yapılmadan önce de Belediyeye ait olan yerlerdi. Bu yerler bölgedeki tapusuz olan gecekonduların tapulanması için kullanılacak. 3 kere askıya alınan imar uygulaması Tapu ve Kadastro Kontrolleri yapılarak, 28.12.2021 yılında Tescil olarak Resmi İmar çapı alınır duruma geldi. - ANTALYA