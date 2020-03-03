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Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, karşılaştığı Akdeniz Bilgi Midi D takımını 3-0 yendi.

03.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:43
Kepez'de 3-0'lık galibiyet sevinci

Midi A Takımı, karşılaştığı Bilgi Midi D takımını 3-0 yendi.


Fatih Salonunda gerçekleşen karşılaşmada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, üstün bir performans sergiledi. Zorlu geçen müsabakada Kepez Belediyespor Voleybol Midi A Takımı, rakibi Akdeniz Bilgi Midi D takımını yenerek, sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı. Sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayan Kepez Belediyespor Kulübü Alt Yapı Antrenörü Emrah Soysal, centilmence bir mücadele olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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