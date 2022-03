Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Albayrak: "Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz"

ERZİNCAN (İHA) - Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade ederek, " Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz" dedi.

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapılırken Can Kart kullanmayan vatandaşlar içinde tam bilet ücreti 5.50 TL olarak belirlendi.

Can Kart kullanan öğrencilerin ve sivil vatandaşların toplu taşıma ücretine 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre Can Kart sahibi olan öğrenciler 3 TL ile toplu taşıma kullanırken yapılan zamla birlikte 3.75 TL ödeme yapacaklar. Can Kart kullanmayan öğrenciler ise 4.50 TL'den ödeme yapacak. Can Kart kullanan sivil vatandaşlar ise toplu taşımada 4 TL'den ödeme yaparken yeni gelen zamla birlikte 4.75 TL ödeme yapacak.

9 Mart 2022 tarihi itibariyle Can Kart sahibi olmayan vatandaşlarda toplu taşımaları, tam bilet ücreti olan 5.50 TL ödeyerek kullanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kent İçi Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, toplu taşıma ücretlerine zaruri zam yaptıklarını ifade etti.

Albayrak, "2021 yılının ocak ayının 7'inde zamlı tarifesine başladık. Akaryakıt o zaman 11.50 iken şuan mart ayında ise yüzde 70 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. 9 mart tarihinde belediye meclisinden tarife kararı çıktı. Aldığımız zamda derdimize derman olmadı açıkçası. Bu zam sonrasında Erzincan halkının ya da hizmet alanların zamlı tarifeye geçilmesini empati kurarak bakmalarını temenni ediyorum. Akaryakıta gelen zammı diğer gider kalemlerimizde aynı şekilde bunu ücretlere yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şu noktaya geldiğimizde artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz. Yine 2 lira 35 kuruş zam gelecek akaryakıta. Akaryakıtta bizim işletmeye çok büyük maliyet. Günlük 5 bin litre kadar akaryakıt kullanıyoruz. Sektörel manada genel, yerel idarenin bununla ilgili bir tedbir alması gerekiyor. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Sadece Erzincan yerelinde değil bu sıkıntı toplu taşımanın Türkiye genelinde çok büyük sıkıntıları var. Maliyetlerin artması, ücretsiz taşımaya tabi vatandaşların ücretsiz taşınması. Erzincan'da şuanda nüfusun yüzde 30 gibi kısmını ücretsiz taşıyoruz. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, bununla ilgili bize gelir desteği ödemesi veriyor ama çok cüzi kalıyor ödeme. 2018 yılından buyana da artış yapılmadı. Hizmet sektörüyle ilgili önlemler alınmalı. Durma noktasına gelindiği zaman insanlar burada mağduriyet yaşayacak. Sektörde çalışanlar zor duruma düşecek. Tarifemizde de öğrenciyi 3.75 çıkardık. Tam da 5.50 oldu. Can kartta kullanmalarını bu durumda tavsiye ediyoruz. Kart kullanarak bir miktarda olsa ekonomik yansıyacaktır bütçelerine. Kart kullanmalarını öneriyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN

