Kırıkkale'de kendini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de asker ve polis olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de asker ve polis olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasında, kendisini asker ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Hacılar beldesinde ikamet eden H.B (37) yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, farklı tarihlerde dolandırılan vatandaşlardan elde edildiği değerlendirilen 813 bin lira bulunduğu belirlenen çok sayıda banka hesap cüzdanı ve kartına el konuldu.

H.B, işlemlerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen