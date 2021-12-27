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Kenan Koçak'tan Konyaspor'a ziyaret

Kenan Koçak'tan Konyaspor'a ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, İttifak Holding Konyaspor'u ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, İttifak Holding Konyaspor'u ziyaret etti.

Konyaspor'un bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yerinde takip edecek olan Koçak, müsabaka öncesinde Konyaspor Kayacık Tesisleri'ne giderek teknik direktör İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştirdi.


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