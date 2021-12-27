Kenan Koçak'tan Konyaspor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, İttifak Holding Konyaspor'u ziyaret etti.

Konyaspor'un bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmayı yerinde takip edecek olan Koçak, müsabaka öncesinde Konyaspor Kayacık Tesisleri'ne giderek teknik direktör İlhan Palut ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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