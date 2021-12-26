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Kenan Koçak'tan Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e ziyaret

Kenan Koçak'tan Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Aytemiz Alanyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

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A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Aytemiz Alanyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük'ü ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanan Aytemiz Alanyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasını stadyumdan takip eden Koçak, müsabaka öncesinde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne giderek Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile görüştü. Daha sonra VavaCars Fatih Karagümrük'ün kamp yaptığı otele geçen Koçak, burada da takımın teknik sorumlusu Volkan Demirel ile bir araya geldi.


Kenan Koçak'tan Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'e ziyaret

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