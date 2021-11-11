Kenan Koçak: Oyuncular ve teknik ekip aynı hedefin peşinde

"Takımda atmosfer çok iyi"

"Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, -

Kendi ülkesinin milli takımında yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Koçak, "Burası benim ülkem ve vatanım. Geleceğim son yer burası. Ülkemde görev almanın heyecanını yaşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu ülkeye layık oluruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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