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Kenan Koçak: Benim başarım Türk insanının başarısı

"Süper Lig'den görüştüğümüz isimler var""Tuchel, Guardiola ve Klopp ile ortak görüşümüz; iş eğitmende bitiyor""Kruse, Bremen'i tek başına taşıyan adamdı'"Yabancı kuralı Türk gençlerinin önünü açmak için alındıysa yanlış karar""Buruk, Bulut ve Yalçın çok başarılı""Türkiye A Milli Takımı her...

Kenan Koçak: Benim başarım Türk insanının başarısı
10.07.2020 15:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:22

"Süper Lig'den görüştüğümüz isimler var"

"Tuchel, Guardiola ve Klopp ile ortak görüşümüz; iş eğitmende bitiyor"

"Kruse, Bremen'i tek başına taşıyan adamdı'

"Yabancı kuralı Türk gençlerinin önünü açmak için alındıysa yanlış karar"

"Buruk, Bulut ve Yalçın çok başarılı"

"Türkiye A Milli Takımı her hocanın hayalidir"

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, 

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, yabancı kuralından, milli takıma, gelecek sezon hedeflerinden Süper Lig'e kadar bir çok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.  

Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı. Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör. 

"BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİK"Hannover 96 ile iyi bir sezon geçirdiklerini ve başarı sağladıklarını söyleyen Koçak, "Lig arasında bir kulübe geldiğimizde demek ki dişlerin doğru gitmediğinin sinyalidir. Biz geldiğimizde kulüp 16'ncı sıradaydı. Özgüveni olmayan ve strese kapılmış bir kulüptü ama Hannover 96 büyük bir kulüp ve büyük bir camia. Seyirci potansiyeli büyük bir kulüp. Bir yıl önce Bundesliga'da oynadı ve küme düştü. Belli hamleler yapmak zorundaydık. Futbolculara o özgüveni aşılamamız lazımdı. Takım ruhunu geri getirmeliydik. Sıkı bir çalışmayla başarı elde ettik. Koronavirüs pandemisi handikap olsa da elimizden geldiğince iyi bir kenetleme sağladık. Sonrasında büyük bir başarı elde ederek takımı 6'ncı sıraya getirdik" dedi. "HEDEF BUNDESLİGA"Hedeflerinin Bundesliga 1 olduğunu söyleyen Koçak, "Yeni sezon öncesi hedefleri konuşmak için önce kadro yapılanmasını görmeliyiz. Takımın son halini görmeden hedef konuşmak etik olmaz. İyi bir kadro kurarak Hannover'i Bundesliga 1'e çıkarmak istiyoruz" diye konuştu. "SÜPER LİG'DEN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ İSİMLER VAR"Yeni sezon transfer çalışmaları için Süper Lig'den de bazı takımlarla görüştüklerini belirten Koçak, "Türkiye'den transferler olabilir. İyi futbolcular var. İsim vermeyelim ama birkaç isimle görüşüyoruz. Transferler için zaman neyi gösterecek bakacağız" dedi. "ŞARTLAR UYGUN OLURSA TÜRKİYE'DEN DE TAKIM ÇALIŞTIRABİLİRİM"Şartlar uygun olursa ilerleyen sezonlarda Süper Lig'de bir takım çalıştırabileceğini dile getiren Koçak, "Profesyoneli ve hiç bir zaman hayır demek doğru değil. Kendi milletini ve devletini seven birisiyim. Gönül ister ki kendi vatanına kendi insanına kendi devletine hizmet edesin. Şartlar uygun olursa, projeler de uygun olursa neden olmasın, bakalım zaman ne götürecek" şeklinde konuştu.  "BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ"Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Koçak, "Başakşehir bu saatten sonra şampiyonluğu vermez ve hak ettiği şampiyonluğu alır. Başakşehir oyuncu kalitesiyle kalan üç maçta bu avantajı vermez" açıklamasında bulundu. "BENİM BAŞARIM TÜRK İNSANININ BAŞARISI"Almanya'da Türk insanını temsil ettiğine vurgu yapan Koçak "Tek Türk olarak Almanya'da elimden geldiği kadar Türk insanını temsil etmeye çalışıyorum. Örnek olmaya çalışıyorum. Bunun bazen dezavantajını da görüyorum. Kimse duasını esirgemesin, benim başarımın Türk insanının başarısıdır. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı."TUCHEL, GUARDİOLA VE KLOPP İLE ORTAK GÖRÜŞÜMÜZ; İŞ EĞİTMENDE BİTİYOR"Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini de aktaran Koçak, şunları kaydetti: "Bir karar alındığında onun bir sonucu olması lazım. Durup dururken bir karar alınmaz. Sporda, siyasette, politikada, iş hayatında bir karar alıyorsam demek ki bir amacım var. Eğer bu karar Türk gençlerinin önünü açma diye alındıysa benim şahsi görüşüm yanlış karar. Yabancı oyuncunun fazla ya da az olması Türk futbolunu etkilemez. Konu saptırılıyor. Son zamanlarda Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ile sürekli görüşüyoruz ve sadece futbol değil, altyapıda eğitim konusunu da konuşuyoruz. Hepimizin ortak görüşü; iş eğitmende bitiyor. Futbolcu sadece 18-19 yaşında profesyonel olmuyor, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş grupları var. Her yaş grubunun kendine özel çalışması ve sistemi var. Yabancı sayısını artırıyorsun, indiriyorsun ve bu Türk futbolcunun daha fazla yetişeceği anlamına gelmez. Önemli olan iyi çalıştırmak, iyi eğitmek. Yaş grubundaki hocanın bu oyuncuyu nasıl yetiştireceğini iyi bilmeniz gerekiyor. Türk futbolcunun önünü açmak için ise bu kural, öncelik eğitim olmalı ve eğitimcilerimizi iyi eğitmek lazım."AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YORUMUMilli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını değerlendiren Koçak, "Avrupa'da sayılı, iyi oyuncularımız var. Serie A olsun, Bundesliga olsun iyi oyuncularımız var. O oyuncularımız oyunlarını milli takıma yansıtırsa Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde ederiz" dedi."KRUSE, BREMEN'İ TEK BAŞINA TAŞIYAN ADAMDI"Koçak, Alman futbolcu Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılması için ise şöyle konuştu: "İşin içeriğini çok bilmediğimden yorum yapmam doğru olmaz ama ben Max Kruse'nin Almanya'daki performansını yorumlayabilirim. Kruse, Bremen'i tek başına taşıyan adamdı. Borussia Mönchengladbach ve VfL Wolfsburg formalarını giymiş önemli ve değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'de neden olmadığına dışardan yorum yapmam yanlış olur.""BURUK, BULUT VE YALÇIN ÇOK BAŞARILI"Süper Lig'de son dönemde öne çıkan teknik direktörler Okan Buruk, Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ı çok başarılı bulduğunu dile getiren Koçak, "Okan Buruk daha önce başladı. Erol hoca Yeni Malatyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor'da çalıştı. Sergen Yalçın iyi bir grafik çiziyor. Çok başarılılar. Şimdi olduğu gibi ilerleyen zamanda da inşallah Türk futboluna katkı sağlarlar. Üç hoca da çok başarılı" dedi."TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI HER HOCANIN HAYALİDİR"

39 yaşındaki teknik direktör son olarak milli takım hayalinden söz etti. Kenan Koçak, "Türkiye A Milli Takımı her hocanın hayalidir. Fazla uzun vadeli planlar yapan birisi değilim. Kendi performansımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Bir hoca A Milli Takım hayalim yok derse yalan konuşmuş olur" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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