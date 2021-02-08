Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık
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Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık

08.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:21

Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetici Kemal Danabaş, derbide yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Stada alınan seyirci sayısını 3 bin olmadığını söyleyen Danabaş, Arda Turan'ın küfürlü tezahüratıyla ilgili olarak da "Bu, Galatasaray'ın yıllardır yaptığı riyakarlıktır. Küfür nedeniyle ceza verilmeli" dedi.

Fenerbahçeli yönetici Kemal Danabaş, Galatasaray maçı ile ilgili Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalarda bulundu

Galatasaray hakkında sert sözler sarf eden Kemal Danabaş, "Pek çok defa gördüğümüz gibi Galatasaray gerçekleri saptırarak, algı ve şark kurnazlığı yapıyor. Bu yıllardır alışık olduğumuz Galatasaray riyakarlığıdır. Galatasaray, yıllardır kaosla besleniyor" ifadelerini kullandı.

"KÜFÜR EDİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Arda Turan'ın ceza alması gerektiğini ifade eden Kemal Danabaş, "Arda Turan denilen futbolcunun soyunma odasında ettiği küfürlere ceza verilmelidir. Bu konunun takipçisi olacağız" dedi.

"VAR ODASINDAKİ KARARLAR ŞAMPİYONLUĞU ETKİLİYOR"

Fenerbahçe'nin iptal edilen golünün yüzde 100 gol olduğunu ifade eden Kemal Danabaş, "İptal edilen golümüz yüzde yüz goldü. Eskiden yan hakemler sonuçlara etki ediyordu. Bugün VAR odasında verilen ve verilmeyen kararlar şampiyonluk yarışına etki etmektedir, şaşkınlıkla izliyorum" şeklinde konuştu.

"G.SARAYLI OYUNCULARIN HAREKETLERİNİ DE TESPİT ETTİK"

Kadıköy'de tribünden edilen küfürler hakkında da konuşan Kemal Danabaş, "Biz kim küfür ederse karşıyız, küfür edenlerle ilgili 6222 uygulanmaktadır, cezalar verilmektedir. Bu insanları saha içindeki davranışlarıyla küfre yönlendiren Galatasaraylı oyuncuların hareketlerini de tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor" diyen Kemal Danabaş, "Fenerbahçeli sağlık çalışanlarının içeri alındığını biliyoruz. Ama kimsenin alnında Fenerbahçeli yazmıyor. 3.000 kişi alındığı söylenen 1907 tribünün kapasitesi 1.295 kişidir" şeklinde konuştu.

Kemal Danabaş'tan derbi sonrası G.Saray'a sert tepki: Bu, yıllardır yaptıkları riyakarlık
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