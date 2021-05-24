Kelkit Belediyespor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile sözleşme uzattı

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor, teknik direktör Ulaş Ulusan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

1954 Kelkit Belediyespor'un sosyal medya hesabından teknik direktör Ulaş Ulusan ile imzalanan anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonluk hedefi olan bir takım yaratmak için gerekli olan bütçeyi sağlamak adına çalışmalarımıza başladık. Yeni sezonda yola mevcut hocamız Ulaş Ulusan ile devam edeceğiz. İstikrarlı, sürdürebilir başarıyı yakalama adına deneyimli hocamızla uzun yıllar güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzla birlikte mevcut kadromuzdan gidecek ve yeni sezonda kalmasını istediğimiz futbolcularımızı belirledik. Beraber yol yürüdüğümüz oyuncu kardeşlerimizle çok yakın zamanda görüşmelere başlayacağız Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde yollarımızı ayıracak arkadaşlarla kucaklaşıp helalleşecek ve vedalaşacağız. Devam edeceğimiz oyuncularımız ile yeni bir sayfa açacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar