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Keçiörengücü - Sivas Belediye Spor: 2-2

STAT: Ankara AktepeHAKEMLER: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Baran EraslanKEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Efe Can (xx) (Dk. 46 Uğur x), Berat (xx), Ayhan (xxx), İlyas (xx) (Dk. 46 Umut x), Burak (xx), Okan Eken (xx), Şahin (xx), Hüseyin (xxx), Rıdvan (xx), Okan Baydemir (xx) (Dk.

Keçiörengücü - Sivas Belediye Spor: 2-2

STAT: Ankara Aktepe

HAKEMLER: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Baran Eraslan

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xx), Efe Can (xx) (Dk. 46 Uğur x), Berat (xx), Ayhan (xxx), İlyas (xx) (Dk. 46 Umut x), Burak (xx), Okan Eken (xx), Şahin (xx), Hüseyin (xxx), Rıdvan (xx), Okan Baydemir (xx) (Dk. 87 Abdurrahman)

SİVAS BELEDİYE SPOR: Serkan (xx), Nuri (xx), Feyyaz (xxx) (Dk. 80 Eren), Sinan (xx), Fatih (xx), Abdullah (xx), Ahmet (xx) (Dk. 61 Hakan x), Tunay (xx), Ali (xx), Seyid (xx), Niyazi (xxx) (Dk. 71 İlker x)

GOLLER: Dk. 44 Hüseyin, Dk. 57 Ayhan (Keçiörengücü) - Dk. 18 Niyazi, Dk. 77 Feyyaz (Sivas Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Okan Baydemir, Burak, Okan Eken (Keçiörengücü) - Tunay, Ahmet, Niyazi (Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta maçında Keçiörengücü ile Sivas Belediye Spor 2-2 berabere kaldı. Ankara Aktepe Sahası'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 44'te Hüseyin ve 57'de Ayhan kaydederken, deplasman ekibinin gollerini 18'de Niyazi ve 77'de Feyyaz attı. Bu sonuçla birlikte Sivas Belediye Spor 45, Keçiörengücü 43 puana yükseldi. - Ankara

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