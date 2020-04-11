Keçiörengücü'nden 17 maçlık yenilmezlik serisi ile "Evde Kal" mesajı TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 maçı kaybetmediğini hatırlatarak, "Evde Kal" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda oynadığı 17 maçı kaybetmediğini hatırlatarak, "Evde Kal" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelesini sürdüren Türkiye'de kulüpler de vatandaşların evlerinde kalması için uyarılarda bulunuyor. Başkent'in mor-beyazlı temsilcisi Keçiörengücü, 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıkmasında en önemli etken olan evindeki 17 maçlık yenilmezlik serisini hatırlatarak, vatandaşları evlerinde kalmaları için uyardı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunda evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlup olmadı. Evinde olduğunda hep kazandın yine kazanacaksın! Evinde Kal Türkiye" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA