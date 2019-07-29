Keçiörengücü'nde transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi transfer etti.

Keçiörengücü'nde transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile ise 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın, Soner Gönül ve İshak Çakmak'ı kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA
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