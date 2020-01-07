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Keçiörengücü, Bokila'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hollandalı forvet Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.

07.01.2020 22:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:06
Keçiörengücü, Bokila'yı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hollandalı forvet Jeremy Bokila'yı kadrosuna kattı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Mor Menekşeler, 'dan ayrılan Jeremy Bokila ile 1,5 yıllığına anlaştı. Transfer sonrasında konuşan Bokila, "Keçiörengücü'ne geldiğim için mutluyum. Eski takımımda çok oynamadım. İnşallah Keçiörengücü bana bu şansı verecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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