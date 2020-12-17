Keçiören'de yaşlıların konforu için huzurevi yenileniyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yenileme çalışmaları tamamlandığında, huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde yaşlılara daha konforlu bir yaşam ortamı sunmak için başlatılan tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Keçiören Belediye Başkanı Altınok Göreve gelmeden önce huzurevini yenileme sözü verdiklerini hatırlatarak, "Yenileme çalışmaları tamamlandığında, huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza yedi yıldızlı otel konforunda hizmet verecek. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Huzurevini "Sevap merkez bankamız" şeklinde niteleyen Başkan Altınok, yaşlılara yönelik yapılan her bir hizmet sayesinde Keçiören Belediyesinin bereketlendiğini kaydetti.

Altınok anne, baba ve yaşlılara gösterilen sevgisinin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Belediyemize şans oyunlarından para çıkmıyor. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. 'Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme' denmiştir. Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam da budur."

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde hizmet veren huzurevi Altınok'un talimatıyla yenileniyor. Bu kapsamda huzurevinin çatısı, dış cephesi ve odalarında başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı