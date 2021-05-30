Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
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Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir - Haberler | Ekonomi

Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi Kütahya'nın Emet ilçesinde keçi peynirini markalaştırmak ve üreticileri destekleme amaçlı projede, 3 adet küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesinin belediye tarafından alınarak hizmete...

Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde keçi peynirini markalaştırmak ve üreticileri destekleme amaçlı projede, 3 adet küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesinin belediye tarafından alınarak hizmete girdiği bildirildi.

Küçükbaş hayvanların düzenli yıkama ve ilaçlamalarının yapılmasının süt ve et üretimini yüzde 15 arttırdığını belirten Emet Belediye Başkanı Veteriner Hekim Hüseyin Doğan, "Emet Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen proje kapsamında 25 ailemizin sürülerinin en az yüz adete çıkarma adına bin adet küçükbaş hayvan dağıtımının tamamlanmasının ardından, 3 adet küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makinesi alınarak hizmete sunulmuştur. Bu makinelerle, dağıtılan küçükbaş hayvanlarımızın yıkaması ve ilaçlaması yapılacaktır. Düzenli olarak yıkama yaptırılan küçükbaş hayvanlarda, süt ve et verimi yüzde 15 oranında artmaktadır. Ayrıca bölgemizde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerimiz bu makinelerimizden cüzi miktarda ücretlerle yararlandırılarak, süt ve et üretimlerinin artırılmasına destek verilecektir. Emet Belediyesi olarak sadece projeye katılan ailelere değil, diğer vatandaşlarımıza da bu imkanlardan yararlanarak bölgemizde daha fazla küçükbaş hayvan üretimi olması, dolayısıyla keçi peyniri üretiminin artmasını hedefliyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Daşdemir

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Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi - Haberler Ekonomi
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