Keban'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban ilçesinde Baraj İlkokulunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Keban'da Baraj İlkokulunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği öğrenciler, öğretmenleri tarafından kontrollü bir şekilde okulu boşalttı.

Olay yerine Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Okulda bulunan yaralı kişiler UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çıkan yangın söndürüldü.

Tatbikatın ardından Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven ve İlçe Miili Eğitim Müdürü Nurullah Emül'e AFAD çantası hediye edildi.