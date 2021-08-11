Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı YapıldıKdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yönetim kurulu üyeleri Akın Tatoğlu, Engin Mehmet Özertan, Muammer Yeşilusta ve OSB müdürü...

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı YapıldıKdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu yönetim kurulu üyeleri Akın Tatoğlu, Engin Mehmet Özertan, Muammer Yeşilusta ve OSB müdürü Övünç Pehlivanoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Vali Mustafa Tutulmaz toplantı öncesinde ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu içerisine girmeyi başaran TAT METAL yönetim kurulu başkanı, iş insanı Akın Tatoğlu'nu ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam nedeniyle kutladı, teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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