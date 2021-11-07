Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı - Haberler Spor
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Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kilimli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta oynanan maçta Karadeniz Ereğli Belediyespor, Kilimli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kdz. Ereğli Belediyespor, sezonun ikinci maçında Alaplı İlçe Stadyumu'nda Kilimli Belediyespor'u konuk etti. İyi bir mücadeleye sahne olan maçta Ereğli ekibinin gollerini 34. dakikada penaltıdan Fahri Eren Pamuk atarken, 54. dakikada Sinan Uzun ve 83. dakikada Emir Özbilen kaydetti.

Ereğli Belediyespor'da Oktay, Ahmet, Emre ve Akın ile Kilimli Belediyespor'da Taner, Mahmut, Oğuzcan ve Fatih sarı kart gören isimler oldu.

Maç sonunda taraftarlar takımı tribüne çağırarak galibiyeti ve takımı kutladı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

Kdz. Ereğli Belediyespor ilk galibiyetini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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