Kdz. Ereğli Belediyespor'dan 2 futbolcuya milli takımdan davet
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Kdz. Ereğli Belediyespor'dan 2 futbolcuya milli takımdan davet

Kdz. Ereğli Belediyespor'dan 2 futbolcuya milli takımdan davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı futbolcusu Pelin Kıbrıslı ve Ayza Nazar Adalı, U19 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı futbolcusu Pelin Kıbrıslı ve Ayza Nazar Adalı, U19 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımından U17 milli takımın ardından U19 Milli Takım Aday kadrosuna iki futbolcu davet edildi. Belediyesporlu futbolcular 2004 doğumlu Ayza Nazar Adalı ve 2003'lü Pelin Kıbrıslı aday kadroya seçildi. Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Faruk Varlık, "U17'nin ardından U19 milli takım aday kadrosuna iki oyuncumuz davet edildi. Kendilerini kutluyorum ve başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor'dan 2 futbolcuya milli takımdan davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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