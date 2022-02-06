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Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Çilimli Belediyespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Çilimli Belediyespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge, 1.Grup'ta mücadele eden Kdz Ereğli Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında Çilimli Belediyespor'u 90+6'da Murat Güneş'in attığı golle 2-1 yenmeyi başardı.

Maçta 45+3'de Çilimli Belediyespor Erdoğan'ın yaptığı sert faul sonraki gördüğü kırmızı kartla 10 Kişi kalırken kazanılan frikiği Fahri Eren Pamuk gole çevirdi. 1-0

Maçın ilk yarısı 1-0 Ereğli Belediyespor'un üstünlüğü ile kapandı.

Çilimli Belediyespor 50. Dakikada Orhan'la skoru 1-1 e getirirken Ereğli Belediyespor baskılı oyununun karşılığını 90+6 'da Murat Güneş'in golüyle alırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

Kdz. Ereğli Belediyespor 2 Çilimli Belediyespor 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ereğli Belediyespor, Amatör Lig, Güneş, Spor, Haber

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