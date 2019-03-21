Kdv İndirimiyle Mobilya Sektörü Hız Kesmeyecek"

31 Mart'ta sona erecek KDV indiriminin 30 Haziran'a kadar uzatılmasın kararını değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, alınan bu kararın mobilya sektörünün büyümesini olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti. Güleç, satışlarda geçen yıla oranla, 30 Haziran'a kadarki süreç için yüzde 30'luk bir artış beklediklerini ifade etti.

Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname sonucunda 31 Mart'ta sona erecek KDV indiriminin 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararnameyle 30 Haziran'a kadar uzatılan KDV indiriminin bahar döneminde sektörü hareketlendireceğini belirtti.

"Sektör bu bahardan umutlu"

Aslında sektörün temel beklentisinin KDV indiriminin kalıcı hale gelmesi olduğunu söyleyen Güleç, sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve istihdam, yerel kalkınma, üretim, ihracattaki başarısıyla bunu kanıtladığını belirtti.

"Satışlara toplamda yüzde 30'luk bir etki yapmasını bekliyoruz"

Bu kararla mobilya satışlarında ciddi oranda artış yaşanacağının tekrar altını çizen Güleç, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan nezdinde tüm konuyla ilgili çalışan bakanlıklara teşekkür ederek, "KDV indirimi dönemlerinde sektörün pozitif ivme yakaladığına herkes şahit oldu. Mobilya sektöründeki satışlar geçen yıla oranla, ilk indirim kararının ardından yüzde 10'luk artış yaşandı. İndirim süresinin 30 Haziran'a kadar uzatılmasının satışlara toplamda yüzde 30'luk bir etki yapmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz bahar döneminde sektör beklediği performansı yakalayamadı. Yeni alınan karar sayesinde sektörün bu sezonu iyi atlatacağını düşünüyorum. Hem evlilik hem de yeni mobilya alınan döneme denk geldiği için sektör pozitif bir şekilde büyüyecek. Bu da 2023 hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir dönüm noktası. Bugün sektör olarak 3 milyar doların üzerinde ihracat yapıyoruz. İç piyasanın dengelenmesiyle bu rakamları istediğimiz seviyelere ulaştıracağımıza inancım tam" dedi.

Güleç, düzenleme sayesinde kayıt dışılığın da önüne geçildiğini ve merdiven altı denilen üreticilerin çoğunun kayıt içine alabileceğini belirtti.

Güleç: "Sektörün yeniden büyüme ivmesi yakalayacağı inancındayız"

Öte yandan, sektörünün özellikle sunta, MDF, sünger ve hırdavat gibi ürünlerde ithal bağımlılığın yüksek olduğunu söyleyen Güleç, "Özellikle, sunta-MDF'de yüksek fiyatlar, sektör üzerinde büyük bir maliyet baskısı oluşturuyor. KDV'lerinin de yüzde 18 olması ayrıca konuşmamız gereken bir husus. Devletimizden ricamız sektöre topyekün bakmaları. Bu kalemlerde de KDV'nin yüzde 8'e çekilmesi sektörümüz açısından dolayısıyla ülke ekonomisi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA