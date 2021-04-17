KDK'ya başvuran hemşire, birikmiş yıllık izin ücretini aldı
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KDK'ya başvuran hemşire, birikmiş yıllık izin ücretini aldı

KDK'ya başvuran hemşire, birikmiş yıllık izin ücretini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2021 yılının ilk dört ayında her alandan şikayetler gelmeye devam ediyor.

Bir hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2021 yılının ilk dört ayında her alandan şikayetler gelmeye devam ediyor. Gelen başvuruları inceleyen KDK, vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.

Başvurucu, bir hastanede hemşire olarak göreve başladığını, hastane yönetimi ile yaşamış olduğu sorunlardan dolayı istifa ettiğini belirtti.

Hemşire azlığından dolayı kullanamadığı birikmiş 34 günlük yıllık izin ücretinin ödenmesini istediğini, ancak ödemenin geciktirildiğini belirten başvurucu, söz konusu ücretin bir an önce ödenmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili hastane yönetimiyle başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi ve söz konusu ödemenin yapılması için görüşmeler yaptı. KDK'nın görüşmeleri sonucunda, başvurucunun birikmiş yıllık izin ücreti ödendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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