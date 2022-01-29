KBSL: İzmit Belediyespor: 90 Elazığ İl Özel İdare: 74
İhlas Haber Ajansı - Spor
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74 mağlup etti.
74 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tolga Edis xx, Batuhan Kümükoğlu xx, Yarkın Keskin xx
İzmit Belediyespor: İdil Türk xxx 14, Gülse Uğur xx 8, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 8, Marina Solopova xx 8, Nirra Fields xxx 31, Viktoria Viladimirovna Mircheva xx 9, Kristina Jasmine Higgins xxx 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x, Şuğranur Hatice Sönmez xx 10, Esma Çelen Türk x 4, Angeliki Vintsilaiou xx 17, Nur Nihan Dabakoğlu xx 6, Melike Yalçınkaya xxx 19, Chanel Mokango Modiri xxx 18
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. periyot: 20-28 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 42-41 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 66-56 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ