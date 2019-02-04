Kazdağları'na 586 Metre Yüksekliğinde Seyir Terası Yapılacak

Edremit Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ile Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na zeminden 586 metre yükseklikte cam seyir terası yapılacak.

Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'na 250 metre kare çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kaplama cam seyir terası projesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından başarılı bulunarak bir buçuk milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Mayıs ayı gibi ihalesi yapılacak olan Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'na cam seyir terası projesi hakkında gazetecilere açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, seyir terasınnın bölgenin turizm aktivitesi bakımından önemli bir merkez olacağını söyledi.

Kazdağları Şahinderesi Kanyonu'na yapılacak olan cam seyir terası sayesinde milli parkların geçiş noktasının kontrol altına alınacağını da kaydeden Saka, "Seyir terası sayesinde kontrolsüz bir şekilde dağa çıkış noktalarından biri olan bu nokta kontrol altına alınarak dağa çıkışlar disiplinli hale gelecek. İnsanlarımızın artık Kazdağları'nın güzelliklerini daha modern tesislerde, daha uygun koşullarda seyretmeleri, bu tesisler içinde oturup kısa da olsa bir süre istirahat atmalarını sağlayacak bu tür tesisler bölgemize daha çok değer kazandıracak" dedi.

Başkan Saka, Kazdağı Milli Parklar Şefliği ve Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı projeye Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) bir buçuk milyon liralık bir hibe kredisinin alındığını, bir milyon lira da belediyenin bütçesinden kaynak aktarılarak cam seyir terasının tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Projenin ihale safhasına geçildiğini ifade eden Saka, "Buraya yapılacak olan cam seyir terası. Yani insanlar camın üzerinde yürürken aşağıya baktıklarında bu doğa güzelliğini görecekler. Kazdağları'mız dünyanın ender bölgelerinden bir tanesi. Yavaş yavaş bu bölgenin zenginliğini, güzelliğini dünya insanlarına bu şekilde de tanıtmış olacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA