Kazandırdığı maçı çabuk unuttular! İtalyanlar, milli futbolcumuzu yerden yere vuruyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki erteleme maçında Atalanta, sahasında Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Kötü bir maç çıkaran milli futbolcumuz Merih Demiral 45 dakika sahada kalırken karşılaşmanın ardından İtalya'da sert eleştirilerin hedefi oldu.

ATALANTA'NIN YEDİĞİ GOLLERDE HATALI BULUNDU

Atalanta'nın ilk yarıda yediği iki golde de hatalı bulunan Merih Demiral ağır eleştirilerin merkezine oturdu. Corriere della Sera gazetesi,"İlk hatasının ardından toparlanamadı. Villareal forvetleri kolayca Demiral'ı geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

"KABUS GECESİ"

İtalyanların ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport'ta ise "Merih Demiral için kabus gecesi" şeklinde yorumlar yer aldı. Tuttomervatoweb sitesi ise Merih Demiral'ın ilk goldeki hatasını telafi etmeye çalışırken daha fazla hata yaptığına dikkat çekti.

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