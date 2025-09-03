Haberler

Kazakistan Galler hangi kanalda? Kazakistan Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kazakistan Galler hangi kanalda? Kazakistan Galler maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Kazakistan Galler 2026 Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kazakistan Galler maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kazakistan Galler maçını hangi kanal veriyor? İşte Kazakistan Galler maçı yayın bilgisi!

Kazakistan Galler maçı hangi kanalda? Kazakistan Galler 2026 Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kazakistan Galler maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kazakistan Galler maçını hangi kanal veriyor? İşte Kazakistan Galler maçı yayın bilgisi haberimizde...

KAZAKİSTAN GALLER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kazakistan Galler maçı için Türkiye'de yayın bilgisi bulunmamaktadır. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Galler, uzun bir aradan sonra yeniden Ivya Milli Takımı kadrosunda parlak bir döneme girmenin eşiğinde… 9 Temmuz 2024 itibarıyla Craig Bellamy teknik direktörlüğe getirilmiş ve UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonunda B4 Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak dikkat çekici bir performans sergilemiştir.

Bu iki takım arasında yakın zamanda oynanan maçlar, Galler'in özellikle Cardiff'teki iç sahadaki üstünlüğünü göstermiştir: Mart 2025'te Galler, Kazakistan'ı 3-1 mağlup etmiştir.

Kazakistan ise bu maça kadar kötü bir form grafiği çizmiş ve elemelerde henüz galibiyete ulaşamamıştır; bu karşılaşma hem tarihsel bir fırsattı hem de Galler için grup lideri olma fırsatını yakalama mücadelesiydi.

