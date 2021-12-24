Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı demedim" - Haberler Spor
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Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı demedim"

Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı, yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ile ilgili olarak penaltı söyleminde bulunmadığını ifade etti.

Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı, yaptığı açıklamada Yeni Malatyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ile ilgili olarak penaltı söyleminde bulunmadığını ifade etti.

Gökhan Sazdağı sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyasporlu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi. - KAYSERİ

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