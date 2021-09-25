Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadıkİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor'un 47 yıl önce Galatasaray'ı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği maçta forma giyen Mehmet Gümüşsoy, Maç bittikten sonra büyük mutluluk yaşadık.

Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,( Dha ) - Kayserispor'un 47 yıl önce Galatasaray'ı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği maçta forma giyen Mehmet Gümüşsoy, Maç bittikten sonra büyük mutluluk yaşadık. Galatasaray'ı yenmenin saadeti kolay bir şey değil dedi.

Futbola Ağırnas Şimşekspor'da başlayan Mehmet Gümüşsoy, 1968 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 1973-74 sezonunda Kayserispor'un Atatürk Stadyumu'nda Galatasaray ile oynadığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Mehmet Gümüşsoy, 47 yıl sonra iç sahada alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. 1973-74 sezonunda 2-0, geçtiğimiz çarşamba günü ise 3-0'lık skorla sahadan galip ayrılan Kayserispor'un eski futbolcusu Mehmet Gümüşsoy, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 47 yıl önce oynanan maçta yaşadıklarını anlatan Gümüşsoy, 1974'de Kayserispor, Galatasaray ile karşılaşacaktı. Ben o zaman Erzincan'da 2 aylık askerdim. Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Nazım Koka getirildi. Kendisi ile ikili ilişkilerim çok iyiydi. Gerekli izinler alındı. İlk olarak antrenman yapmadan Giresunspor deplasmanına gitmiştim. Daha sonra bana 1 hafta izin alındı, hazırlandık ve Galatasaray maçında da ilk 11'de oynadım. Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü bizim ölüm kalım maçlarımızdandı. Yenmek zorundaydık. Galatasaray'ın da çok üst düzey bir kadrosu vardı. Gökmen'ler, Yasin'ler, Büyük Mehmet'ler'in olduğu bir takımdı. 1-0 öne geçtik. Galatasaray canlandı, Biz ikinci golü bulduk. Golleri Mustafa Yücel ile oyuna sonradan giren Metin atmıştı. Maç bittikten sonra büyük mutluluk yaşadık. Galatasaray'ı yenmenin saadeti kolay bir şey değil. Ben o zamanlar 22 yaşındaydım. Galatasaray'ı 47 yıl önce biz yendik diye o zamanki takım arkadaşlarımız arasında övünüyorduk diye konuştu.

KAYSERİSPOR'UN 3-0'LIK GALİBİYETİ İLE ÇOK MUTLU OLDUK

Mehmet Gümüşsoy, alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, Bu sezon Galatasaray bizden önce de yenilgiler almıştı. 'Kayserispor'da neden yenmesin' dedim. Hatta 'Haydi gençler 47 yıllık hasreti gidereceksiniz. Kayseri'ye bu mutluluğu yaşatacaksınız' diye temennide bulunmuştum. Kayserispor'un 3-0'lık galibiyeti ile çok mutlu olduk. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan. Bizleri de şehrimizi de mutlu ettiler. İnşallah bundan sonra da mutlu ederler ifadelerini kullandı.

Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Amelia Hamlin
Spor Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:27:20. #1.12#