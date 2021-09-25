Kayserisporlu eski futbolcu Mehmet Gümüşsoy Büyük mutluluk yaşadık

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,( Dha ) - Kayserispor'un 47 yıl önce Galatasaray'ı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği maçta forma giyen Mehmet Gümüşsoy, Maç bittikten sonra büyük mutluluk yaşadık. Galatasaray'ı yenmenin saadeti kolay bir şey değil dedi.

Futbola Ağırnas Şimşekspor'da başlayan Mehmet Gümüşsoy, 1968 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 1973-74 sezonunda Kayserispor'un Atatürk Stadyumu'nda Galatasaray ile oynadığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Mehmet Gümüşsoy, 47 yıl sonra iç sahada alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. 1973-74 sezonunda 2-0, geçtiğimiz çarşamba günü ise 3-0'lık skorla sahadan galip ayrılan Kayserispor'un eski futbolcusu Mehmet Gümüşsoy, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 47 yıl önce oynanan maçta yaşadıklarını anlatan Gümüşsoy, 1974'de Kayserispor, Galatasaray ile karşılaşacaktı. Ben o zaman Erzincan'da 2 aylık askerdim. Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Nazım Koka getirildi. Kendisi ile ikili ilişkilerim çok iyiydi. Gerekli izinler alındı. İlk olarak antrenman yapmadan Giresunspor deplasmanına gitmiştim. Daha sonra bana 1 hafta izin alındı, hazırlandık ve Galatasaray maçında da ilk 11'de oynadım. Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmıştık. Çünkü bizim ölüm kalım maçlarımızdandı. Yenmek zorundaydık. Galatasaray'ın da çok üst düzey bir kadrosu vardı. Gökmen'ler, Yasin'ler, Büyük Mehmet'ler'in olduğu bir takımdı. 1-0 öne geçtik. Galatasaray canlandı, Biz ikinci golü bulduk. Golleri Mustafa Yücel ile oyuna sonradan giren Metin atmıştı. Maç bittikten sonra büyük mutluluk yaşadık. Galatasaray'ı yenmenin saadeti kolay bir şey değil. Ben o zamanlar 22 yaşındaydım. Galatasaray'ı 47 yıl önce biz yendik diye o zamanki takım arkadaşlarımız arasında övünüyorduk diye konuştu.

KAYSERİSPOR'UN 3-0'LIK GALİBİYETİ İLE ÇOK MUTLU OLDUK

Mehmet Gümüşsoy, alınan galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, Bu sezon Galatasaray bizden önce de yenilgiler almıştı. 'Kayserispor'da neden yenmesin' dedim. Hatta 'Haydi gençler 47 yıllık hasreti gidereceksiniz. Kayseri'ye bu mutluluğu yaşatacaksınız' diye temennide bulunmuştum. Kayserispor'un 3-0'lık galibiyeti ile çok mutlu olduk. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan. Bizleri de şehrimizi de mutlu ettiler. İnşallah bundan sonra da mutlu ederler ifadelerini kullandı.