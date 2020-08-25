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Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı

Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Ziya Alkurt ile yolları ayırdı.

Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
25.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:16

Hes Kablo Kayserispor, futbolcusu Ziya Alkurt ile yolları ayırdı.

Süper Lig 2020-2021 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Ben Rienstra'dan sonra Ziya Alkurt ile de yolları ayırdı. 2019-2020 futbol sezonu başında sarı kırmızılı takıma transfer edilen ve istenilen performansı sergileyemeyen Ziya Alkurt'un sözleşmesi karşılıklı olarak görüşülerek feshedildi. Ziya Alkurt, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden ayrılığı duyurdu. Ziya, paylaşımında "Kayserispor ile olan sözleşmemi karşılıklı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde bana yardımcı olan başkanımız Berna hanıma, yöneticilerine ve tüm personellerine teşekkür ederim" cümleleri kurdu.

Ziya Alkurt, Hes Kablo Kayserispor forması ile 11 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıkarak 782 dakika oyunda kalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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