Kayserispor, Ziya Alkurt'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, geride kalan sezon Denizlispor'da forma giyen Ziya Alkurt'u transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, savunmanın sağında görev yapan 28 yaşındaki Ziya Alkurt ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2016 yılında 1461 Trabzon'dan Denizlispor'a transfer olan Ziya Alkurt, yeşil-siyahlıların formasını 3 sezon terletti.

Kaynak: AA