Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına sabah Kayserispor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde sabah yapılan antrenmanda günün ilk antrenmanı tamamlayan sarı kırmızılılar akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
Günü çift idmanla tamamlayacak olan Kayserispor'da ilerleyen günlerde kamp programı belli olacak. İzinden dönen Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalışmalara başladılar. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı