Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin