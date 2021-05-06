Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
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Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçında yaşanan olaylardan sonra suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp bu karşılaşmada yaşanan olaylardan sonra Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kayserispor, deplasmanda oynadığı Malatya maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

KULÜP'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 3 Mayıs'ta Malatya'da oynanan Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak, usulsüz seyirci alınması ile karşılaşmaya alınan kişiler tarafından gerçekleştirilen hakaret, saldırı ve diğer eylemler nedeniyle Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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