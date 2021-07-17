Kayserispor'un yeni isim sponsoru "Yukatel" oldu
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Kayserispor'un yeni isim sponsoru "Yukatel" oldu

Kayserispor'un yeni isim sponsoru 'Yukatel' oldu
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezonda isim sponsorlarının "Yukatel" olacağını bildirdi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezonda isim sponsorlarının "Yukatel" olacağını bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımın TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile yaptığı hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Gözbaşı, sezon öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirmek istediklerini söyledi.

Gözbaşı, maddi olarak birçok şeyi yola koyduklarını, transfer yasağıyla ilgili son bir dosyaları olduğunu ve pazartesi günü Varela için 1,3 milyon avro ödedikten sonra yasaklarının kalmayacağını belirtti.

Kayserispor'un her şeyin üstünden gelebilecek bir takım olduğunu vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Biz futbolcularla sözleşme yapıyoruz ama bunlar ömür boyu olmuyor. 'Kızımıza damat almıyoruz' diye bazen diyorum. Fırsat bulduğumuz zaman, hem oyuncu hem de kulübümüz için artı olduğu zaman tabii ki değerlendiriyoruz. Pedro Henrique de bu transferlerden biriydi. Sivasspor'a hayırlı olsun. Kulübümüz için de iyi bir transfer oldu. Alibec'in de Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübündeki eski hocasıyla oynamak gibi bir talebi oldu. Bunun Alibec ve bizim kulübün Alibec ile ilgili planları için iyi bir fırsat olduğunu düşündüm. Kiralık olarak verdik."

Bir gazetecinin sponsorluk anlaşmasını sorması üzerine Gözbaşı, "Ayın 29'unda lansmanımız olacak. İlk defa buradan açıklıyorum. Daha önce Denizlispor'un isim sponsoru Yukatel'le birçok kulüp irtibat halindeydi. Yusuf Karataş, Kayserispor'un isim sponsoru olmayı tercih etti. Artık ismimiz Yukatel Kayserispor." dedi.

Gözbaşı, kendilerine her zaman destek olan Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'e de bu anlaşmada sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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