Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yollarını ayırdıkları futbolcu için imza töreni düzenlenmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Başkan Berna Gözbaşı ve yönetiminin bu gelişmeyi duyurma tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
ŞİMDİYE DEK BÖYLESİ OLMADI
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kamuoyu Bilgilendirme
Adryan Oliveira Tavares ile Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçerek fedakarlık gösteren Adryan Tavares'e teşekkür ederiz.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü
Haber Videosu: Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi
-
sey geldi aklima bir anda ibb baskani :-)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
böyle kadınlarında toplumda söz sahibi olması ülkemiz adına güzelCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Ahlaken söz sahibi olsunlar fakat yönetmesinler abi maalesef herkes her işi beceremiyor. Kayserisporun hali harap ve bitap.2 1 Yayından Kaldır