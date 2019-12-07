: Kayserispor'un kadın başkanı, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

07.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:29

İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı. Başkan Berna Gözbaşı ve yönetiminin bu gelişmeyi duyurma tarzı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ŞİMDİYE DEK BÖYLESİ OLMADI

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Adryan Oliveira Tavares ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşırken Süper Lig'de şimdiye dek görülmemiş bir strateji izledi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Berna Gözbaşı ile Tavares'in tokalaşırken ve imza atarken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Genelde yeni transferleri duyururken uygulanan bu yöntemin kulüple yollarını ayıran bir futbolcu için kullanılması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyu Bilgilendirme

Adryan Oliveira Tavares ile Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Alacaklarının büyük bir bölümünden vazgeçerek fedakarlık gösteren Adryan Tavares'e teşekkür ederiz.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü

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