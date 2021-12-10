GAZİANTEP (İHA) - Yukatel Kayserispor'un 7 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. haftalarda oynayacağı Gaziantep, Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Altay, Adana Demirspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 7 haftalık maç programında Kayserispor 3 maçını Pazar, 1 maçını Pazartesi, 1 maçını Çarşamba, 1 maçını Perşembe ve 1 maçını da Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 7 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

17. Hafta:

Kayserispor-Gaziantep FK

19 Aralık Pazar/ 16.00

Kadir Has Stadı

18. Hafta:

Yeni Malatyaspor-Kayserispor

23 Aralık Perşembe/ 17.00

Yeni Malatya Stadı

19. Hafta:

Kayserispor -Sivasspor

27 Aralık Pazartesi/ 20.00

Kadir Has Stadı

20. Hafta:

Kayserispor -Altay

09 Ocak Pazar/ 16.00

Kadir Has Stadı

21. Hafta:

Adana Demirspor-Kayserispor

15 Ocak Cumartesi/ 13.30

Yeni Adana Stadı

22. Hafta:

Kayserispor-Başakşehir

19 Ocak Çarşamba/ 17.00

Kadir Has Stadı

23. Hafta:

Kasımpaşa-Kayserispor

23 Ocak Pazar/ 13.30

Recep Tayyip Erdoğan Stadı - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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