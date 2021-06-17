Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü
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Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 20. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor 4-2 mağlup oldu.

U19 Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 20. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ligde tam 3 maçtır kazanamıyor.

Stat: Mehmet Cengiz Tesisleri/Rize

Hakemler: Yasin Kalcıoğlu xx, Bulut Topatar xx, Cevdet Bartu Saraç xx

Çaykur Rizespor U19: Can Ceylan xx, Mehmet Ağun xx, Özgür Tarakçı xx, (Eyüp Ensar Bozkur x dk.81), Batuhan Çakır xx, Burak Topçu xx, Utku Tan xxx, İlhan Topatar xx, (Abdullah Bayraktar x dk.46), Enes Türüt xxx, (Soner Özdemir x dk.81), Alperen Gündoğdu xxx, (Özgür Kutlu x dk.88), Emre Vezir xx, Güvenç Usta xx, (Musa Eren Karataş x dk.88)

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya x, Göktuğ Yayla x, (Safa Vağçı x dk.66), İzzet Kanberlioğlu x Seyitcem Gökberk Karagöz x, Alperen Elmas x, Yunus Emre Kılınç x, Yiğit Yavuz Deniz x, (Fevzi Can Kelebek x dk.88), Halil Can Drumuş x, Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal x, Muhammed Ali Çalışır x

Goller: Alperen Gündoğdu dk.11,63 ve 83, Özgür Kutlu dk.90+3 (Çaykur Rizespor U19) Ethem Balcı dk.65 ve 75 (Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Abdullah Bayraktar, Batuhan Çakır, Emre Vezir, Güvenç Usta (Çaykur Rizespor U19) Seyit Cem Gökberk Karagöz (Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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