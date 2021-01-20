Kayserispor, Ramazan Civelek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
20.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:00
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki defans oyuncusu ile 2,5 yılık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Ramazan Civelek'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya