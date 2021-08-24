Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtildi.
Açıklamada, "Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya