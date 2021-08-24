Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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Kayserispor, Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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