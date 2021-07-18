Kayserispor, Lennon'a teşekkür etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor, Lennon'a teşekkür etti

Kayserispor, Lennon'a teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, Aaron Lennon ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kayserispor, Aaron Lennon ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İngiliz futbolcu Aaron Lennon ile ilgili açıklama yaptı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon. Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Aaron Lennon, Kayserispor forması ile 36 Lig maçında görev yaparken 2685 dakika oyunda kaldı. 33 kez ilk 11'de sahaya çıkan Lennon 5 asist yaptı. 2 sarı kartı olan Lennon 1 de kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi
Bilim Kurulu, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmamasını önerdi
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için '2 yıllık sözleşme' şartı koştu
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Metin Oktay Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor, Lennon'a teşekkür etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:01:21. #1.15#

title