Kayserispor kaptanı Umut Bulut Açıklaması

22.09.2019 08:24

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada toparlanmak zorunda olduklarını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında sahasında Denizlispor'u yenerek ligdeki ilk galibiyetini almak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, karşılıklı atılan goller neticesinde gelen 1 puana sevinemedi.



Müsabaka sonrasında açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, "Maça iyi başladık. Golü de bulduk. Pozisyonlarımız var ancak ikinci golü bulamadık. Net pozisyonlarımız var. Maçın ikinci yarısında iyi mücadele edemedik. Sonrasında skoru korumak adına geriye çekildik. Kalemizde de golü gördük. Yenilebilirdik" dedi.



Umut Bulut, "Kazanmak istediğimiz maçta 1 puan aldık. Üzüntülüyüz. Galibiyet almak istiyorduk. Başaramadık. Toparlanmamız lazım" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA