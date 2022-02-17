Kayserispor-Giresunspor maçını Ali Palabıyık yönetecek - Haberler
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Kayserispor-Giresunspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor-Giresunspor maçını Ali Palabıyık yönetecek

Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 26.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile GZT Giresunspor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Serkan Olguncan ve Gökhan Barcın yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Ozan Ergün belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ali Palabıyık, Giresunspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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