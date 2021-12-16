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Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 17. hafta karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 17. hafta karşılaşmasını Erkan Özdamar yönetecek.

Süper Ligin 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü Kayseri'de saat 16.00'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Gaziantep FK maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK maçında Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam oldu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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