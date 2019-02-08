Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

AVAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

Kaynak: İHA