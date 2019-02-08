Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i Barış Şimşek oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.
AVAR HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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VARsa yoksa fenere VAR. Puan veya puanlar için Barış Şimşek... Maç sonu iyiki VARsın derler artık.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sahtekar cüneyetten iyidir bi nebzeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Var Fener için varCevap Yaz 1 Yayından KaldırÖNDER YEŞİL: ulan zamanında fb çok kişinin özerinden geçmiş olmalıki hala acısı unutulmamış var fb için çıkmışsa bursa maçında neden puanımızı çaldılar iyiki fenerliyim ve aşığım sizde acınızla kalın öyleYayından Kaldır