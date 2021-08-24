Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
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Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Mame Baba Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mame Thiam'ın Fenerbahçe macerası 1 yıl sürdü. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer oldu. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı

"KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLMUŞTUR"

Fenerbahçe'den, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur" açıklaması yapıldı.

1,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Kayserispor, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
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Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı - Haberler Spor
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