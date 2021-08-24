Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Mame Baba Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mame Thiam'ın Fenerbahçe macerası 1 yıl sürdü. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Süper Lig ekibi Kayserispor'a transfer oldu. Thiam, Kayserispor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"KAYSERİSPOR'A TRANSFER OLMUŞTUR"

Fenerbahçe'den, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor'a transfer olmuştur" açıklaması yapıldı.

1,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Kayserispor, bu transfer için Fenerbahçe'ye 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.