Kayserispor - Eibar maçının ardından

Hikmet Karaman: Üstüne koya koya gideceğiz

"Deniz gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemem"





Bernard Mensah: Kayserispor'un başarısına odaklandım





Deniz Türüç'ten transfer yorumu: "Benden daha iyi biliyorsunuz"





Serhan TÜRK/ INNSBRUCK - Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve öğrencisi Bernard Mensah, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk hazırlık maçlarını oynadıklarını söyleyen Karaman, şu ifadeleri kullandı: "Skor açısından memnun değiliz. İlk devre daha dengeliydi. Oyuncu değişikliği yapmadığımızda, kafamızda düşündüğümüz takım daha iyi ve dengeliydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor, yeni gelen oyuncular var. Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Eksik oyuncularımız var hücum bölgesinde. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Bundan sonraki Salzburg maçında bunun bir kat üstünü görmemiz gerekiyor. Rakip takım da İspanya'nın önemli takımlarından biri. En azından nerede olduğumuzu gördük. Sezon başında gelen arkadaşlarımız kampa, 11-12'sinde geldi. Biz 5'inde başladık. Bir haftalık bölümde birlikte çalışmaya başladık. 2-3 hafta içerisinde gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyabiliriz. Attığımız 2'nci golde mükemmel bir oyun anlayışı oldu. Bunların üstüne koya koya gideceğiz."

KARAMAN: DENİZ GİBİ BİR OYUNCUYU KAYBETMEK İSTEMEM

Deniz Türüç'e gelen transfer teklifleriyle alakalı gelen bir soruya Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından biri, takımın kaptanlarından biri. Bize özellikle hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı geçtiğimiz sezon. Böyle bir oyuncuyu ben kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerle ilgili haberim yok. Benim haberim yok, haberim olan şeyleri söylüyorum" yanıtını verdi.

MENSAH: KAYSERİSPOR'UN BAŞARISINA ODAKLANDIM

Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ise "Neredeyse bir haftamızı doldurmak üzereyiz. Eibar gibi İspanya'dan gelen güçlü takımlara karşı oynamak gerçekten çok iyi, kendimizi görebiliyoruz. Bence gayet iyiydik çünkü ilk maçımız. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ben de bu maçta oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Birçok büyük kulübün kendisiyle ilgilenmesine yönelik yorum yapan Mensah, "Şu an ben Kayserispor futbolcusuyum, Kayserispor'un başarısına odaklanmam gerekiyor. Kayserispor'a odaklanıyorum ve çalışıyorum. Biliyorsunuz sezon öncesi kampını en iyi şekilde geçirmeye odaklanıyorum. Gelecekle ilgili her şey olabilir, şu anda onları düşünmekten ziyade kendi çalışmalarıma odaklanıyorum" diye konuştu.

DENİZ'DEN TRANSFER YORUMU

Öte yandan adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Deniz Türüç, mücadelenin ardından basın mensupları ile şakalaştı. Bir basın mensubunun, "Seni helikopterle alacaklarmış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Deniz Türüç, "Öyle mi, benden daha fazla biliyorsunuz" diyerek espri yaptı. Deniz maçla ilgili olarak ise "Gol atamadım ama asist yaptım" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA