Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı
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Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı

Kayserispor, Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaştı.

Hes Kablo Kayserispor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yukatel Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz ile anlaşma sağlandı. Genç orta saha, geçen sezon forma giydiği 28 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Futbolcunun gelecek hafta Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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